Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна
Место рожденияг. Женева, Швейцарская конфедерация
Дата рождения07.06.1864
Дата смерти23.07.1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1864
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Бракосочетание
08.06.1885
Муж: Верола Поль Петрович
г. Фуншал, Мадейра, Королевство Португалия
Рождение ребёнка
09.05.1886
Дочь: Морвинова Мари Клэр
Отец ребёнка: Верола Поль Петрович
г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
03.05.1888
Сын: Верола Раймонд
Отец ребёнка: Верола Поль Петрович
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
23.07.1952
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика