Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна

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Место рождения

г. Женева, Швейцарская конфедерация

Дата рождения

07.06.1864

Дата смерти

23.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1864

Отец: Ольденбургский Николай Петрович

Мать: Фон Остернбург Мария Ильинична

г. Женева, Швейцарская конфедерация
Бракосочетание
08.06.1885

Муж: Верола Поль Петрович

г. Фуншал, Мадейра, Королевство Португалия
Рождение ребёнка
09.05.1886

Дочь: Морвинова Мари Клэр

Отец ребёнка: Верола Поль Петрович

г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
03.05.1888

Сын: Верола Раймонд

Отец ребёнка: Верола Поль Петрович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
23.07.1952
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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