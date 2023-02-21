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Верола Поль (Павел) Петрович

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Место рождения

г. Ницца, Лазурный Берег, Вторая Французская империя

Дата рождения

13.07.1863

Дата смерти

11.04.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ницца, Лазурный Берег, Вторая Французская империя
Бракосочетание
08.06.1885

Жена: Верола Александра Николаевна

г. Фуншал, Мадейра, Королевство Португалия
Рождение ребёнка
09.05.1886

Дочь: Морвинова Мари Клэр

Мать ребёнка: Верола Александра Николаевна

г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
03.05.1888

Сын: Верола Раймонд

Мать ребёнка: Верола Александра Николаевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
11.04.1931
коммуна Кавалер-сюр-Мер, кантон Сент-Максим, округ Драгиньян, департамент Вар, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Третья Французская республика
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