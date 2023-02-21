Верола Поль (Павел) Петрович
Место рожденияг. Ницца, Лазурный Берег, Вторая Французская империя
Дата рождения13.07.1863
Дата смерти11.04.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ницца, Лазурный Берег, Вторая Французская империя
Бракосочетание
08.06.1885
г. Фуншал, Мадейра, Королевство Португалия
Рождение ребёнка
09.05.1886
Дочь: Морвинова Мари Клэр
Мать ребёнка: Верола Александра Николаевна
г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
03.05.1888
Сын: Верола Раймонд
Мать ребёнка: Верола Александра Николаевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
11.04.1931
коммуна Кавалер-сюр-Мер, кантон Сент-Максим, округ Драгиньян, департамент Вар, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Третья Французская республика