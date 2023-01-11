Верола Раймонд
мужской, родился 03.05.1888, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
умер 23.03.1895, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
ОтецВерола Поль (Павел) Петрович13.07.1863 г.р.
МатьВерола (Фон Остенбург) Александра Николаевна07.06.1864 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1888
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
23.03.1895
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика