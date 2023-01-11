Верола Раймонд 03.05.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Верола Раймонд

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.05.1888, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

умер 23.03.1895, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Отец
Верола Поль (Павел) Петрович13.07.1863 г.р.
Мать
Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна07.06.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1888

Отец: Верола Поль (Павел) Петрович

Мать: Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Смерть
23.03.1895
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

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