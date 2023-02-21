Морвинова (Верола) Мари Клэр
Место рожденияг. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Дата рождения09.05.1886
Дата смерти26.04.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886
Отец: Верола Поль Петрович
г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
25.09.1911
Муж: Морвинов Александр
Смерть
26.04.1943
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство