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Морвинова (Верола) Мари Клэр

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Место рождения

г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика

Дата рождения

09.05.1886

Дата смерти

26.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886

Отец: Верола Поль Петрович

Мать: Верола Александра Николаевна

г. Ницца, Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
25.09.1911

Муж: Морвинов Александр

Смерть
26.04.1943
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
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