Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.04.1840

Дата смерти

08.01.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
17.05.1863

Жена: Фон Остернбург Мария Ильинична

Рождение ребёнка
07.06.1864

Дочь: Верола Александра Николаевна

Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична

г. Женева, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
25.04.1866

Сын: Фон Остенбург Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична

г. Женева, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
?.05.1868

Дочь: Фон Остенбург Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична

Рождение ребёнка
04.06.1871

Дочь: Фон Остенбург Вера Николаевна

Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.01.1886
г. Женева, Швейцарская конфедерация
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