Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1840
Дата смерти08.01.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1863
Рождение ребёнка
07.06.1864
Дочь: Верола Александра Николаевна
Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
25.04.1866
Сын: Фон Остенбург Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
?.05.1868
Дочь: Фон Остенбург Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.06.1871
Дочь: Фон Остенбург Вера Николаевна
Мать ребёнка: Фон Остернбург Мария Ильинична
Смерть
08.01.1886
г. Женева, Швейцарская конфедерация