Фон Остернбург (Булацель) Мария Ильинична
женский, родилась 26.06.1845
умерла 16.01.1909, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
МатьБулацель АннаНеизвестно г.р.
ОтецБулацель Илья Михайлович04.11.1808 г.р.
Супруги
Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович27.04.1840 г.р.
Дети
Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна07.06.1864 г.р.
Фон Остенбург Пётр Николаевич25.04.1866 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1845
Отец: Булацель Илья Михайлович
Мать: Булацель Анна
Бракосочетание
17.05.1863
Рождение ребёнка
07.06.1864
Дочь: Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
25.04.1866
Сын: Фон Остенбург Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович
г. Женева, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
?.05.1868
Дочь: Фон Остенбург Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1871
Дочь: Фон Остенбург Вера Николаевна
Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.01.1909
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика