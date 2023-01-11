Фон Остернбург (Булацель) Мария Ильинична 26.06.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фон Остернбург (Булацель) Мария Ильинична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.06.1845

умерла 16.01.1909, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Мать
Булацель АннаНеизвестно г.р.
Отец
Булацель Илья Михайлович04.11.1808 г.р.
Супруги
Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович27.04.1840 г.р.
Дети
Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна07.06.1864 г.р.
Фон Остенбург Пётр Николаевич25.04.1866 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1845

Отец: Булацель Илья Михайлович

Мать: Булацель Анна

Бракосочетание
17.05.1863

Муж: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1864

Дочь: Верола (Фон Остенбург) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович

г. Женева, Швейцарская конфедерация

Рождение ребёнка
25.04.1866

Сын: Фон Остенбург Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович

г. Женева, Швейцарская конфедерация

Рождение ребёнка
?.05.1868

Дочь: Фон Остенбург Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1871

Дочь: Фон Остенбург Вера Николаевна

Отец ребёнка: Ольденбургский Николай (Николай-Фридрих-Август) Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
16.01.1909
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.