Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.01.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Мать: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Жена: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.

Сын: Лобарев Александр Степанович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Лобарев Петр Степанович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.

Сын: Лобарев Федор Степанович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Лобарев Филипп Степанович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобарев Петр Степанович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Степановна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобарев Семен Степанович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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