Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863 ст.
Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.
Сын: Лобарев Александр Степанович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.
Сын: Лобарев Филипп Степанович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Степановна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно