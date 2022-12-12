Фамилии Нет Линия Лобаревы (Фамилии Нет) Агриппина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Линия Лобаревы (Фамилии Нет) Агриппина Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.12.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1861 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1872 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Смерть
03.12.1889 ст.
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
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