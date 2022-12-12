Фамилии Нет Линия Лобаревы (Фамилии Нет) Агриппина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.12.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1861 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
15.08.1872 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1889 ст.