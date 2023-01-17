Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Александр Степанович

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.11.1886 ст.

Дата смерти

21.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мать: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.11.1908 ст.

Жена: Лобарева Татьяна Карповна

Горончарово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.

Сын: Лобарев Петр Александрович

Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.1913 ст.

Сын: Лобарев Иван Александрович

Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мурашкина Елена Александровна

Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чадова Федосья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лина Александровна

Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобарев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна

Смерть
21.11.1973
Калинята, Соликамский уезд, Пермская губерния
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