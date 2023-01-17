Лобарев (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения21.11.1886 ст.
Дата смерти21.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886 ст.
Бракосочетание
09.11.1908 ст.
Горончарово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.
Сын: Лобарев Петр Александрович
Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна
Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.1913 ст.
Сын: Лобарев Иван Александрович
Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна
Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мурашкина Елена Александровна
Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чадова Федосья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лина Александровна
Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобарев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Лобарева Татьяна Карповна
Смерть
21.11.1973
Калинята, Соликамский уезд, Пермская губерния