Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.
Сын: Лобарев Александр Степанович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.
Сын: Лобарев Филипп Степанович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Степановна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно