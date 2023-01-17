Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

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Место рождения

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

31.03.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Муж: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.

Сын: Лобарев Александр Степанович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Лобарев Петр Степанович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.09.1890 ст.

Сын: Лобарев Федор Степанович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Лобарев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобарев Петр Степанович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Степановна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобарев Семен Степанович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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