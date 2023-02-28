Лобарев Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения10.08.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1893 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.
Дочь: Елена Филипповна
Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Сын: Лобарев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зоя Филипповна
Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Людмила Филипповна
Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сепыч, Верещагинский муниципальный район, Пермский край