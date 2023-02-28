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Лобарев Филипп Степанович

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.08.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1893 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мать: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Тимофеевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.05.1913 ст.

Дочь: Елена Филипповна

Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Лобарев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зоя Филипповна

Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Людмила Филипповна

Мать ребёнка: Лобарева Наталья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобарева Наталья Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Сепыч, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
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