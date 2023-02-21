Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 ст.
Дата смерти02.11.1884 ст.
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1861 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1872 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1884 ст.