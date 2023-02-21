Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

02.11.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Нет Фамилии Линия Лобаревы Илларион Алексеевич

Мать: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Рождение ребёнка
14.11.1861 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1872 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Линия Лобаревы Агриппина Фоминична

Смерть
02.11.1884 ст.
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close