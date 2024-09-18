Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
Место рождения
Дата рождения03.03.1884 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
03.03.1884 ст.
Отец: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
дата крещения - 04.03.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Игнатий Григорьевич и Надежда Владим... Показать все
Восприемник
20.03.1893 ст.
Восприемник у Лазаревой Матроны Андреевны
Смена фамилии
20.03.1893 ст.
В 1893 записан восприемником у Лазаревой Матроны Андреевны под фамилией Лазарев
Смена фамилии
16.07.1894 ст.
Записан восприемником под фамилией Фотиев.
Восприемник
16.07.1894 ст.
Восприемник у Суворова Ивана Матвеевича
Восприемник
03.10.1896 ст.
Восприемник у Хазова Ивана Ивановича
Восприемник
04.10.1897 ст.
Восприемник у Суворова Алексея Георгиевича
Восприемник
28.07.1902 ст.
Восприемник у Фокева Василия Васильевича
Смена фамилии
28.07.1902 ст.
Записан восприемников под фамилией Фокев.
Поручитель
19.01.1903 ст.
Поручитель у Емельянова Герасима Александровича
Бракосочетание
29.10.1903 ст.
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Андрей Фотьевич и Василий Андреевич Фокины, по невесте: крестьяне сельца Вёски Андрей Петрович и Иаков Петрович Фроловы Исто... Показать все
Смена фамилии
29.10.1903 ст.
В записи о браке фамилия Фокин.
Восприемник
02.01.1904 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеева Иоанна Ивановича
Смена фамилии
26.01.1904 ст.
В записи о рождении дочери Анны фамилия Фокиев
Восприемник
03.02.1904 ст.
Восприемник у Клопского Алексея Георгиевича
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.
Дочь: (Фокина Фокиева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
дата крещения - 26.01.1905 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Иосиф Павлович Клопский и крестьянская девица Екате... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1906 ст.
Дочь: Фокиева Фокина Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
дата крещения - 13.12.1906 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Мария Иосифовна Клопская Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.
Дочь: Фокиева Фокина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
дата крещения - 25.01.1908 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Екатерина Ефремовна Фокиева Источник: ГАЯ... Показать все
Поручитель
21.01.1909 ст.
Поручитель у Хазова Федора Ивановича
Смена фамилии
21.01.1909 ст.
Записан поручителем под фамилией Фокеев.
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.
Сын: Фокиев Фокин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
дата крещения - 26.09.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина крестьянин Димитрий Мокеевич и села Рождествина крестьянская деви... Показать все
Смена фамилии
25.09.1910 ст.
фамилия - Фокиев
Смена фамилии
07.02.1911 ст.
Записан поручителем под фамилией Фокеев.
Поручитель
07.02.1911 ст.
Поручитель у Фокеевой Екатерины Ефремовны
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.
Дочь: Фокина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
В записи о рождении имя отца не написано. дата крещения - 22.02.1913 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Поварово крестьянин Архип Фил... Показать все
Смена фамилии
21.02.1913 ст.
фамилия - Фокин
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.
Дочь: Фокина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
дата крещения - 14.01.1915 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская дочь с. Рождествина Анна Алексеевна Фокина Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1917 ст.
дата крещения - 23.05.1917 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - находящийся в действующей армии солдат из крестьян деревни Поварова Архипп Фили... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918
дата крещения - 27.07.1918 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села гражданин Иоанн Иосифович Клопский Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Восприемник
24.10.1918
Восприемник у Вожеваткина Михаила Никитича
Смерть
После 1918