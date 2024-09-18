Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.03.1884 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1884 ст.

Отец: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич

Мать: Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.03.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Игнатий Григорьевич и Надежда Владим... Показать все
Восприемник
20.03.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Лазаревой Матроны Андреевны
Смена фамилии
20.03.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 1893 записан восприемником у Лазаревой Матроны Андреевны под фамилией Лазарев
Смена фамилии
16.07.1894 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан восприемником под фамилией Фотиев.
Восприемник
16.07.1894 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворова Ивана Матвеевича
Восприемник
03.10.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Хазова Ивана Ивановича
Восприемник
04.10.1897 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворова Алексея Георгиевича
Восприемник
28.07.1902 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Фокева Василия Васильевича
Смена фамилии
28.07.1902 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан восприемников под фамилией Фокев.
Поручитель
19.01.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Емельянова Герасима Александровича
Бракосочетание
29.10.1903 ст.

Жена: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Андрей Фотьевич и Василий Андреевич Фокины, по невесте: крестьяне сельца Вёски Андрей Петрович и Иаков Петрович Фроловы Исто... Показать все
Смена фамилии
29.10.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о браке фамилия Фокин.
Восприемник
02.01.1904 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеева Иоанна Ивановича
Смена фамилии
26.01.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении дочери Анны фамилия Фокиев
Восприемник
03.02.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Клопского Алексея Георгиевича
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.

Дочь: (Фокина Фокиева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.01.1905 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Иосиф Павлович Клопский и крестьянская девица Екате... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1906 ст.

Дочь: Фокиева Фокина Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.12.1906 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Мария Иосифовна Клопская Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.

Дочь: Фокиева Фокина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.01.1908 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Екатерина Ефремовна Фокиева Источник: ГАЯ... Показать все
Поручитель
21.01.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Хазова Федора Ивановича
Смена фамилии
21.01.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан поручителем под фамилией Фокеев.
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.

Сын: Фокиев Фокин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.09.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина крестьянин Димитрий Мокеевич и села Рождествина крестьянская деви... Показать все
Смена фамилии
25.09.1910 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Фокиев
Смена фамилии
07.02.1911 ст.
Бектышево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан поручителем под фамилией Фокеев.
Поручитель
07.02.1911 ст.
Бектышево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Фокеевой Екатерины Ефремовны
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.

Дочь: Фокина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении имя отца не написано. дата крещения - 22.02.1913 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Поварово крестьянин Архип Фил... Показать все
Смена фамилии
21.02.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Фокин
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.

Дочь: Фокина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.01.1915 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская дочь с. Рождествина Анна Алексеевна Фокина Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1917 ст.

Сын: Фокин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.05.1917 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - находящийся в действующей армии солдат из крестьян деревни Поварова Архипп Фили... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Фокин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.07.1918 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села гражданин Иоанн Иосифович Клопский Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Восприемник
24.10.1918
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Вожеваткина Михаила Никитича
Смерть
После 1918

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