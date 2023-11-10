(Фокиева Лазарева) Екатерина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокиева Лазарева) Екатерина Ефремовна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.11.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1891 ст.

Отец: Лазарев Ефрем Фотьевич / Фокиевич

Мать: Лазарева Новикова Анна Трофимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.11.1891 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Василий Андреевич и Пелагея Ефремовн... Показать все
Смена фамилии
12.11.1891 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении фамилия отца Лазарев.
Восприемник
26.01.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Фокиевой Анны Алексеевны
Смена фамилии
26.01.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении Фокиевой Анны Алексеевны, 26.01.1904, записана восприемником под фамилией Фокиева.
Восприемник
25.01.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Фокеевой Марии Алексеевны
Смерть
Неизвестно
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