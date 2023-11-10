(Фокиева Лазарева) Екатерина Ефремовна
Место рождения
Дата рождения12.11.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.11.1891 ст.
дата крещения - 13.11.1891 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Василий Андреевич и Пелагея Ефремовн... Показать все
Смена фамилии
12.11.1891 ст.
В записи о рождении фамилия отца Лазарев.
Восприемник
26.01.1904 ст.
Восприемник у Фокиевой Анны Алексеевны
Смена фамилии
26.01.1904 ст.
В записи о рождении Фокиевой Анны Алексеевны, 26.01.1904, записана восприемником под фамилией Фокиева.
Восприемник
25.01.1908 ст.
Восприемник у Фокеевой Марии Алексеевны
Смерть
Неизвестно