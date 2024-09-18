Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Лазарев Новиков Фотий / Фокий Иванович
Мать: Лазарева Новикова Фокиева Наталья Егоровна / Георгиевна
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 3 24 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 6 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 13, фамилия отца - Новиков Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 7... Показать все
Смена фамилии
1870
В ИР 1870 у отца указана фамилия Новиков.
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Давыдовского Михаил Павлович и Дмитрий Симеонович, по невесте: крестьяне села Рождествино Сергей Иванович и Владимир Трофимович Источник: ГАЯО Метрические книги ц... Показать все
Восприемник
15.04.1880 ст.
Восприемник у Евдокимовой Ирины Герасимовны, дочери Евдокимова Герасима Федоровича
Восприемник
20.04.1880 ст.
Восприемник у Ларивонова Георгия Ивановича
Рождение ребёнка
17.04.1882 ст.
Дочь: Фадеева Феодорова (Лазарева Фокеева) Пелагея Ефремовна
Мать ребёнка: Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна
дата крещения - 18.04.1882 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Андрей Фокиевич [Новиков] и крестьянская де... Показать все
Восприемник
25.08.1883 ст.
Восприемник у Фокина Василия Андреевича
Рождение ребёнка
03.03.1884 ст.
Сын: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
Мать ребёнка: Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна
дата крещения - 04.03.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Игнатий Григорьевич и Надежда Владим... Показать все
Смена фамилии
11.07.1886 ст.
В 1886 в записи о рождении Марии указана фамилия Лазарев.
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Дочь: Лазарева Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна
дата крещения - 13.07.1886 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села временно отпускной солдат Матвей Трофимович и солдатка... Показать все
Восприемник
16.08.1886 ст.
Восприемник у Андрея Александровича Емельянова
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.
Мать ребёнка: Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна
дата крещения - 23.09.1889 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Андрей Фотиевич и крестьянская жена Евдокея Вла... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.
Дочь: Червякова (Фокина Фокеева Лазарева) Екатерина Ефремовна
Мать ребёнка: Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна
дата крещения - 13.11.1891 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Василий Андреевич и Пелагея Ефремовн... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.
Мать ребёнка: Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна
дата крещения - 17.06.1896 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский дети Алексей Андреевич Лазарев и Евдокия ... Показать все
Смена фамилии
28.10.1901 ст.
Записан поручителем под фамилией Фокин.
Поручитель
28.10.1901 ст.
Поручитель у Фокина Василия Андреевича
Смена фамилии
21.01.1909 ст.
Записан поручителем под фамилией Фокеев.
Поручитель
21.01.1909 ст.
Поручитель у Хазова Федора Ивановича
Смерть
Неизвестно