Лазарева Новикова (Суворова) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1853
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 2 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты документо... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 7 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты документов:... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 10 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты документо... Показать все
Восприемник
01.01.1866 ст.
Восприемник у Суворовой Татьяны Владимировны
Упоминание
1870 ст.
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 16 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 7... Показать все
Восприемник
26.10.1873 ст.
Восприемник у Суворовой Праскевы Владимировны
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Давыдовского Михаил Павлович и Дмитрий Симеонович, по невесте: крестьяне села Рождествино Сергей Иванович и Владимир Трофимович Источник: ГАЯО Метрические книги ц... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1882 ст.
Дочь: Фадеева Феодорова (Лазарева Фокеева) Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
дата крещения - 18.04.1882 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Андрей Фокиевич [Новиков] и крестьянская де... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1884 ст.
Сын: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
дата крещения - 04.03.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Игнатий Григорьевич и Надежда Владим... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Дочь: Лазарева Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
дата крещения - 13.07.1886 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села временно отпускной солдат Матвей Трофимович и солдатка... Показать все
Смена фамилии
11.07.1886 ст.
В 1886 в записи о рождении Марии указана фамилия Лазарева. До этого в ИР 1870 фамилия мужа - Новиков.
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
дата крещения - 23.09.1889 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Андрей Фотиевич и крестьянская жена Евдокея Вла... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.
Дочь: Червякова (Фокина Фокеева Лазарева) Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
дата крещения - 13.11.1891 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Василий Андреевич и Пелагея Ефремовн... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Фокин Лазарев Новиков Ефрем Фотьевич / Фокиевич
дата крещения - 17.06.1896 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский дети Алексей Андреевич Лазарев и Евдокия ... Показать все
Смерть
Неизвестно