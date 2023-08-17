Суворов Трофим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смерти01.01.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1840
Сын: Суворов Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Суворов Антон / Антоний Трофимович
Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
07.08.1859 ст.
Сын: Суворов Матвей Трофимович
Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна
дата крещения - 09.08.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – сын Трофима Владимир и крестьянская девица Ма… Источник: Метрические книги це... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1865 ст.
Сын: Суворов Георгий / Егор Трофимович
Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна
дата крещения - 03.04.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянский сын Александр Тимофеев и девица Варвара Трофимова Ис... Показать все
Смерть
01.01.1877 ст.
дата погребения - 03.01.1877 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 51 причина - от опухоли Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1... Показать все