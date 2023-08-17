Суворов Трофим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Трофим Михайлович

Суворов Трофим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

01.01.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1840

Сын: Суворов Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Суворов Антон / Антоний Трофимович

Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1859 ст.

Сын: Суворов Матвей Трофимович

Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.08.1859 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – сын Трофима Владимир и крестьянская девица Ма… Источник: Метрические книги це... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1865 ст.

Сын: Суворов Георгий / Егор Трофимович

Мать ребёнка: Суворова Татьяна Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.04.1865 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянский сын Александр Тимофеев и девица Варвара Трофимова Ис... Показать все
Смерть
01.01.1877 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.01.1877 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 51 причина - от опухоли Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close