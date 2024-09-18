Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
Место рождения
Дата рождения27.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
27.07.1883 ст.
дата крещения - 28.07.1883 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Иосифович Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Восприемник
12.04.1895 ст.
Восприемник у Клопской Агафьи Георгиевны
Восприемник
24.08.1896 ст.
Восприемник у Клопской Наталии Георгиевны
Бракосочетание
29.10.1903 ст.
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Андрей Фотьевич и Василий Андреевич Фокины, по невесте: крестьяне сельца Вёски Андрей Петрович и Иаков Петрович Фроловы Исто... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.
Дочь: (Фокина Фокиева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
дата крещения - 26.01.1905 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Иосиф Павлович Клопский и крестьянская девица Екате... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1906 ст.
Дочь: Фокиева Фокина Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
дата крещения - 13.12.1906 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Мария Иосифовна Клопская Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.
Дочь: Фокиева Фокина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
дата крещения - 25.01.1908 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Екатерина Ефремовна Фокиева Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.
дата крещения - 26.09.1910 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина крестьянин Димитрий Мокеевич и села Рождествина крестьянская деви... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.
Дочь: Фокина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
В записи о рождении имя отца не написано. дата крещения - 22.02.1913 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Поварово крестьянин Архип Фил... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.
Дочь: Фокина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
дата крещения - 14.01.1915 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская дочь с. Рождествина Анна Алексеевна Фокина Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1917 ст.
Отец ребёнка: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
дата крещения - 23.05.1917 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - находящийся в действующей армии солдат из крестьян деревни Поварова Архипп Фили... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1918
Отец ребёнка: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович
дата крещения - 27.07.1918 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села гражданин Иоанн Иосифович Клопский Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Смерть
Неизвестно