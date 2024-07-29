Клопский Иосиф / Осип Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти21.07.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1871 и 1883
Сведения о браке предположительные
Рождение ребёнка
1874
Сын: Клопский Георгий Иосифович / Осипович
Мать ребёнка: Клопская Наталья Михайловна
Родственная связь предположительная, МК 1874 с.Рождествино нет.
Военная служба
27.07.1883
Солдат
Рождение ребёнка
27.07.1883 ст.
Дочь: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
Мать ребёнка: Клопская Наталья Михайловна
дата крещения - 28.07.1883 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Иосифович Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1885 ст.
Дочь: Клопская Матрона Иосифовна / Осиповна
Мать ребёнка: Клопская Наталья Михайловна
дата крещения - 07.11.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Давыдова, казенного ведомства, крестьянин Алексей Яковлевич и села Рождествин... Показать все
Военная служба
02.11.1890
Уволенный в запас рядовой
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Сын: Клопский Михаил Иосифович / Осипович
Мать ребёнка: Клопская Наталья Михайловна
дата крещения - 03.11.1890 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Николай Козмич Райков и села Давыдова... Показать все
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Клопская Мария Иосифовна / Осиповна
Мать ребёнка: Клопская Наталья Михайловна
Восприемник
11.09.1903 ст.
Восприемник у Булыгина Ивана Ильича
Восприемник
26.01.1905 ст.
Восприемник у Фокиевой Анны Алексеевны
Смерть
21.07.1916 ст.
дата погребения - 23.07.1916 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 63 причина - от удушья Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все