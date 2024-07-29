Клопская Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 1 год 23 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты до... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 5 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 10 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 13 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Восприемник
03.09.1865 ст.
Восприемник у Клопского Ивана Михайловича, девица
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 20 в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедны... Показать все
Бракосочетание
Между 1871 и 1883
Сведения о браке предположительные
Рождение ребёнка
1874
Сын: Клопский Георгий Иосифович / Осипович
Отец ребёнка: Клопский Иосиф / Осип Павлович
Родственная связь предположительная, МК 1874 с.Рождествино нет.
Рождение ребёнка
27.07.1883 ст.
Дочь: Фокина (Клопская) Евдокия / Евдокея Иосифовна / Осиповна
Отец ребёнка: Клопский Иосиф / Осип Павлович
дата крещения - 28.07.1883 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Георгий Иосифович Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1885 ст.
Дочь: Клопская Матрона Иосифовна / Осиповна
Отец ребёнка: Клопский Иосиф / Осип Павлович
дата крещения - 07.11.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Давыдова, казенного ведомства, крестьянин Алексей Яковлевич и села Рождествин... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Сын: Клопский Михаил Иосифович / Осипович
Отец ребёнка: Клопский Иосиф / Осип Павлович
дата крещения - 03.11.1890 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Николай Козмич Райков и села Давыдова... Показать все
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Клопская Мария Иосифовна / Осиповна
Отец ребёнка: Клопский Иосиф / Осип Павлович
Смерть
Неизвестно