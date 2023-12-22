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Фокин Михаил Алексеевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.05.1917 ст.

Дата смерти

15.07.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1917 ст.

Отец: Фокин Фокиев Лазарев Новиков Алексей Ефремович

Мать: Фокина Евдокия / Евдокея Иосифовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.05.1917 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - находящийся в действующей армии солдат из крестьян деревни Поварова Архипп Фили... Показать все
Смерть
15.07.1917 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 17.07.1917 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1917 год Ф... Показать все
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