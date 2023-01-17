Фадеева (Моисеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Моисеева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1873

Дата смерти

04.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1873

Отец: Моисеев Иван

Мать: Мать Александры

Рождение ребёнка
26.12.1901

Дочь: Павлова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Фадеев Федор

Россия
Рождение ребёнка
25.06.1906

Сын: Фадеев Петр

Отец ребёнка: Фадеев Федор

Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Фадеев Николай

Отец ребёнка: Фадеев Федор

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фадеев Александр

Отец ребёнка: Фадеев Федор

Колово, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Еросинин Александр

Отец ребёнка: Еросинин Петр

Ножево, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.11.1922

Сын: Еросинин Анатолий

Отец ребёнка: Еросинин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еросинин Валентин

Отец ребёнка: Еросинин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еросинин Петр

Смерть
04.11.1942
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