Фадеева (Моисеева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1873
Дата смерти04.11.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1873
Отец: Моисеев Иван
Мать: Мать Александры
Рождение ребёнка
26.12.1901
Дочь: Павлова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Фадеев Федор
Россия
Рождение ребёнка
25.06.1906
Сын: Фадеев Петр
Отец ребёнка: Фадеев Федор
Рождение ребёнка
02.05.1910
Сын: Фадеев Николай
Отец ребёнка: Фадеев Федор
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фадеев Александр
Отец ребёнка: Фадеев Федор
Колово, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Еросинин Александр
Отец ребёнка: Еросинин Петр
Ножево, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.11.1922
Сын: Еросинин Анатолий
Отец ребёнка: Еросинин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еросинин Валентин
Отец ребёнка: Еросинин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еросинин Петр
Смерть
04.11.1942