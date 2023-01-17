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Фадеев Александр

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Место рождения

Колово, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фадеев Федор

Мать: Фадеева Александра

Колово, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.03.1941

Дочь: Власцова Александра

Мать ребёнка: Фадеева Анна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Галина

Мать ребёнка: Фадеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Анна

Смерть
?.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал безвести
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