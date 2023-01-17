Фадеев Александр
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Фадеев Федор
Мать: Фадеева Александра
Рождение ребёнка
24.03.1941
Дочь: Власцова Александра
Мать ребёнка: Фадеева Анна
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Галина
Мать ребёнка: Фадеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Анна
Смерть
?.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал безвести