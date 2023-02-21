Фадеев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1901
Дочь: Павлова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Фадеева Александра
Россия
Рождение ребёнка
25.06.1906
Сын: Фадеев Петр
Мать ребёнка: Фадеева Александра
Рождение ребёнка
02.05.1910
Сын: Фадеев Николай
Мать ребёнка: Фадеева Александра
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фадеев Александр
Мать ребёнка: Фадеева Александра
Колово, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно