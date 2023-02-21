Фадеев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1901

Дочь: Павлова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Фадеева Александра

Россия
Рождение ребёнка
25.06.1906

Сын: Фадеев Петр

Мать ребёнка: Фадеева Александра

Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Фадеев Николай

Мать ребёнка: Фадеева Александра

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фадеев Александр

Мать ребёнка: Фадеева Александра

Колово, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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