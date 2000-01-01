Моисеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Иван

Моисеев Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1873

Дочь: Фадеева Александра

Мать ребёнка: Мать Александры

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев ?

Мать ребёнка: Мать Александры

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Василий

Мать ребёнка: Мать Александры

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close