Моисеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1873
Дочь: Фадеева Александра
Мать ребёнка: Мать Александры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев ?
Мать ребёнка: Мать Александры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Василий
Мать ребёнка: Мать Александры
Смерть
Неизвестно