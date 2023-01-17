Еросинин Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Еросинин Александр
Мать ребёнка: Фадеева Александра
Ножево, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.11.1922
Сын: Еросинин Анатолий
Мать ребёнка: Фадеева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еросинин Валентин
Мать ребёнка: Фадеева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Александра
Смерть
Неизвестно