Еросинин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еросинин Петр

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Место рождения

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Еросинин Александр

Мать ребёнка: Фадеева Александра

Ножево, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.11.1922

Сын: Еросинин Анатолий

Мать ребёнка: Фадеева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еросинин Валентин

Мать ребёнка: Фадеева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Александра

Смерть
Неизвестно
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