Шляпина Евгения Ивановна
Место рожденияBendery
Дата рождения24.12.1908
Дата смерти22.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1908
Bendery
Рождение ребёнка
13.05.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляпин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляпин Василий Иванович
Смерть
22.03.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область