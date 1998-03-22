Шляпина Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпина Евгения Ивановна

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Место рождения

Bendery

Дата рождения

24.12.1908

Дата смерти

22.03.1998

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1908

Отец: Лоскутов Иван Васильевич

Мать: Лоскутова Пелагея Ивановна

Bendery
Рождение ребёнка
13.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляпин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляпин Василий Иванович

Смерть
22.03.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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