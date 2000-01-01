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Телелюев Афанасий Васильевич

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Место рождения

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба

Дата рождения

30.12.1909

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1909

Отец: Телелюев Василий Степанович

Мать: Телелюева Дарья Григорьевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляпина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1938

Сын: Телелюев Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Шляпина Евгения Ивановна

Смерть
?.04.1943
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