Телелюев Афанасий Васильевич
Место рожденияЕдиноверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Дата рождения30.12.1909
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1909
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляпина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1938
Сын: Телелюев Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Шляпина Евгения Ивановна
Смерть
?.04.1943