Телелюева Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Дарья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Телелюев Зиновий Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.04.1903

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1905

Сын: Телелюев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1909

Сын: Телелюев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1914

Дочь: Думнова Валентина( Васильевна

Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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