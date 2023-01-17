Телелюева Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Телелюев Зиновий Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.04.1903
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1905
Сын: Телелюев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович
Рождение ребёнка
30.12.1909
Сын: Телелюев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович
Рождение ребёнка
12.01.1914
Дочь: Думнова Валентина( Васильевна
Отец ребёнка: Телелюев Василий Степанович
Смерть
Неизвестно