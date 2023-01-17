город Бендеры, город Бендеры, Муниципий Бендеры (на 2017) — Familio

Бендеры

Муниципий Бендеры (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Города
3БЕНДЕРЫ. Уездный. (С предместьями: Протягайловка, Липканы, Борисовка и Гиска).При р. Днестре.172258½1388116806416Церквей: православных 3, римско-католическая 1. Раскольническая часовня 1. Мечеть 1. Еврейских школ 4. Базаров еженедельных 2. Почтовая станция. Фабрик табачных 4. Завод Показать все
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Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Муниципий Бендеры
БендерBender
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