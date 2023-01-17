Бендеры
Муниципий Бендеры (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3БЕНДЕРЫ. Уездный. (С предместьями: Протягайловка, Липканы, Борисовка и Гиска).При р. Днестре.172258½1388116806416Церквей: православных 3, римско-католическая 1. Раскольническая часовня 1. Мечеть 1. Еврейских школ 4. Базаров еженедельных 2. Почтовая станция. Фабрик табачных 4. Завод Показать всеПоказать скан
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
БендерBender