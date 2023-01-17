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Чекалова Татьяна Павлова

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Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1813 ст.

Дата смерти

11.09.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1813 ст.

Отец: Павел Анофриев

Мать: не указана

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.11.1831 ст.

Муж: Чекалов Евдоким Васильев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1833 ст.

Сын: Чекалов Константин Евдокимов

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1837 ст.

Сын: Чекалов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1839 ст.

Дочь: Чекалова Аграфена Евдокимовна

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.

Сын: Чекалов Пётр Евдокимов

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Рыжова Улита Евдокимова

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чекалов Николай Евдокимов

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анастасия Евдокимова

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
03.01.1853 ст.

Дочь: Голубкова Татьяна Евдокимова

Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
11.09.1885 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
14.09.1885 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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