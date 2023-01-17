Чекалова Татьяна Павлова
Место рождения
Дата рождения08.01.1813 ст.
Дата смерти11.09.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1813 ст.
Отец: Павел Анофриев
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1831 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1833 ст.
Сын: Чекалов Константин Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1837 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
14.06.1839 ст.
Дочь: Чекалова Аграфена Евдокимовна
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Рыжова Улита Евдокимова
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чекалов Николай Евдокимов
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анастасия Евдокимова
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
03.01.1853 ст.
Дочь: Голубкова Татьяна Евдокимова
Отец ребёнка: Чекалов Евдоким Васильев
Смерть
11.09.1885 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
14.09.1885 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан