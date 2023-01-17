Рыжова (Чекалова) Улита Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Чекалова) Улита Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

25.10.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Чекалов Евдоким Васильев

Мать: Чекалова Татьяна Павлова

Бракосочетание
14.10.1862 ст.

Муж: Рыжов Иван Наумович

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1864 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1869 ст.

Сын: Рыжов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1871 ст.

Дочь: Рыжова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1873 ст.

Сын: Рыжов Константин Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Дочь: Рыжова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1883 ст.

Сын: Рыжов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
25.10.1901 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
26.10.1901 ст.
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