Рыжова (Чекалова) Улита Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти25.10.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Чекалов Евдоким Васильев
Мать: Чекалова Татьяна Павлова
Бракосочетание
14.10.1862 ст.
Муж: Рыжов Иван Наумович
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1864 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович
Рождение ребёнка
09.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович
Рождение ребёнка
26.01.1871 ст.
Дочь: Рыжова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович
Рождение ребёнка
10.07.1873 ст.
Сын: Рыжов Константин Иванович
Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Дочь: Рыжова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович
Рождение ребёнка
05.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Иван Наумович
Смерть
25.10.1901 ст.
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
26.10.1901 ст.