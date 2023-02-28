Чекалов Константин Евдокимов
Место рождения
Дата рождения21.05.1833 ст.
Дата смерти20.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.05.1833 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
21.05.1833 ст.
Отец: Чекалов Евдоким Васильев
Мать: Чекалова Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
04.05.1855 ст.
Дочь: Чекалова Агапия Константиновна
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
06.06.1857 ст.
Сын: Чекалов Константин Константинов
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
18.09.1860 ст.
Дочь: Баранова Фёкла Константиновна
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
04.12.1862 ст.
Дочь: Голубкова Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.
Сын: Чекалов Михаил Константинов
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
20.09.1866 ст.
Сын: Чекалов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
30.08.1869 ст.
Сын: Чекалов Семён Константинович
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
12.06.1871 ст.
Дочь: Чекалова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
25.02.1873 ст.
Сын: Чекалов Герасим Константинович
Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
20.01.1913 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
22.01.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан