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Чекалов Константин Евдокимов

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Место рождения

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.05.1833 ст.

Дата смерти

20.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.05.1833 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
21.05.1833 ст.

Отец: Чекалов Евдоким Васильев

Мать: Чекалова Татьяна Павлова

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1855 ст.

Дочь: Чекалова Агапия Константиновна

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1857 ст.

Сын: Чекалов Константин Константинов

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1860 ст.

Дочь: Баранова Фёкла Константиновна

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1862 ст.

Дочь: Голубкова Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.

Сын: Чекалов Михаил Константинов

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1866 ст.

Сын: Чекалов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1869 ст.

Сын: Чекалов Семён Константинович

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1871 ст.

Дочь: Чекалова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1873 ст.

Сын: Чекалов Герасим Константинович

Мать ребёнка: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Татьяна Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
20.01.1913 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
22.01.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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