Баранова (Чекалова) Фёкла Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Чекалова) Фёкла Константиновна

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

18.09.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1860 ст.

Отец: Чекалов Константин Евдокимов

Мать: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
21.09.1860 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.10.1874 ст.

Муж: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Сын: Баранов (карпов) Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Сын: Баранов (карпов) Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Сын: Карпов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1882 ст.

Сын: Карпов Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1883 ст.

Дочь: Баранова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.

Дочь: Карпова Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1886 ст.

Сын: Баранов (карпов) Никита Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.

Дочь: Баранова Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1889 ст.

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1891 ст.

Дочь: Карпова Александра Филипповна

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1893 ст.

Сын: Карпов Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1895 ст.

Дочь: Карпова Домнина Филипповна

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1896 ст.

Сын: Карпов (баранов) Феодул Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1898 ст.

Сын: Карпов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.

Сын: Карпов Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.

Сын: Карпов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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