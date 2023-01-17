Баранова (Чекалова) Фёкла Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.09.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Баранов (карпов) Пётр Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Сын: Баранов (карпов) Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Сын: Карпов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Сын: Карпов Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Дочь: Баранова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Дочь: Карпова Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Сын: Баранов (карпов) Никита Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Дочь: Баранова Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Дочь: Карпова Александра Филипповна
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Сын: Карпов Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Дочь: Карпова Домнина Филипповна
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Сын: Карпов (баранов) Феодул Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Сын: Карпов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович