Чекалова Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалова Татьяна Гаврилова

Чекалова Татьяна Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

18.01.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1855 ст.

Дочь: Чекалова Агапия Константиновна

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1857 ст.

Сын: Чекалов Константин Константинов

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1860 ст.

Дочь: Баранова Фёкла Константиновна

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1862 ст.

Дочь: Голубкова Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.

Сын: Чекалов Михаил Константинов

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1866 ст.

Сын: Чекалов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1869 ст.

Сын: Чекалов Семён Константинович

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1871 ст.

Дочь: Чекалова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1873 ст.

Сын: Чекалов Герасим Константинович

Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Константин Евдокимов

Смерть
18.01.1901 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
20.01.1901 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close