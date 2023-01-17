Чекалова Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти18.01.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1855 ст.
Дочь: Чекалова Агапия Константиновна
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
06.06.1857 ст.
Сын: Чекалов Константин Константинов
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
18.09.1860 ст.
Дочь: Баранова Фёкла Константиновна
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
04.12.1862 ст.
Дочь: Голубкова Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.
Сын: Чекалов Михаил Константинов
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
20.09.1866 ст.
Сын: Чекалов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
30.08.1869 ст.
Сын: Чекалов Семён Константинович
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
12.06.1871 ст.
Дочь: Чекалова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Рождение ребёнка
25.02.1873 ст.
Сын: Чекалов Герасим Константинович
Отец ребёнка: Чекалов Константин Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1901 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
20.01.1901 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан