Голубкова (Чекалова) Варвара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Чекалова) Варвара Константиновна

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

04.12.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1862 ст.

Отец: Чекалов Константин Евдокимов

Мать: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
07.12.1862 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1882 ст.

Муж: Голубков Дмитрий Филиппович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.

Сын: Голубков Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.

Сын: Голубков Захария Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.

Сын: Голубков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1890 ст.

Сын: Голубков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.

Сын: Голубков Савелий Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1893 ст.

Сын: Голубков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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