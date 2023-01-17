Голубкова (Чекалова) Варвара Константиновна
Место рождения
Дата рождения04.12.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1862 ст.
Крещение
07.12.1862 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1882 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.
Сын: Голубков Захария Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.
Сын: Голубков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
03.05.1890 ст.
Сын: Голубков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.
Сын: Голубков Савелий Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
19.03.1893 ст.
Сын: Голубков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Голубков Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно