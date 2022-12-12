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Чекалов Сергей Константинович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

20.09.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1866 ст.

Отец: Чекалов Константин Евдокимов

Мать: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
25.09.1866 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1889 ст.

Жена: Чекалова Феодосия Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1890 ст.

Сын: Чекалов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1892 ст.

Дочь: Голубкова Гликерия Сергеевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1894 ст.

Сын: Чекалов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1896 ст.

Сын: Чекалов Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1898 ст.

Дочь: Буреева Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Чекалов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1902 ст.

Дочь: Чекалова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1904 ст.

Сын: Чекалов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1906 ст.

Дочь: Феодора Сергеевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1908 ст.

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1913 ст.

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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