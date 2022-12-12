Чекалов Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения20.09.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Дочь: Голубкова Гликерия Сергеевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Сын: Чекалов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Дочь: Буреева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Дочь: Чекалова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Сын: Чекалов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Дочь: Феодора Сергеевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Чекалова Феодосия Васильевна