Чекалова Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Дочь: Голубкова Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Сын: Чекалов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Дочь: Буреева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Дочь: Чекалова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Сын: Чекалов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Дочь: Феодора Сергеевна
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Чекалов Сергей Константинович