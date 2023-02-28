Чекалов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894 ст.
Крещение
10.04.1894 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С ?.09.1919 по 14.06.1945
Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно