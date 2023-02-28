Чекалов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалов Василий Сергеевич

Чекалов Василий Сергеевич

avatar

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

09.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894 ст.

Отец: Чекалов Сергей Константинович

Мать: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
10.04.1894 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С ?.09.1919 по 14.06.1945
Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Николаевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close