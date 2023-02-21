Чекалова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.

Дочь: Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Сергеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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