Чекалов Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896 ст.
Крещение
04.08.1896 ст.
Военная служба
Около 1916
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 420-й пехотный Сердобский полк
Бракосочетание
01.07.1918 ст.
Жена: Чекалова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1919 ст.
Сын: Чекалов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Чекалова Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно