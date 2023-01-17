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Чекалов Степан Сергеевич

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

01.08.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896 ст.

Отец: Чекалов Сергей Константинович

Мать: Чекалова Феодосия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
04.08.1896 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Около 1916
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 420-й пехотный Сердобский полк
Бракосочетание
01.07.1918 ст.

Жена: Чекалова Васса Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1919 ст.

Сын: Чекалов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Чекалова Васса Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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