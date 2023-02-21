Чекалова (Ястребова) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти03.03.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1918 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1919 ст.
Сын: Чекалов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Чекалов Степан Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
03.03.1920
Причина смерти: тиф