Чекалова (Ястребова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Ястребова) Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

03.03.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1918 ст.

Муж: Чекалов Степан Сергеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1919 ст.

Сын: Чекалов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Чекалов Степан Сергеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
03.03.1920
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: тиф