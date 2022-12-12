Чекалов Константин Константинов
Место рождения
Дата рождения06.06.1857 ст.
Дата смерти09.11.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1857 ст.
Крещение
09.06.1857 ст.
Бракосочетание
02.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.
Дочь: Чекалова Анисия Константиновна
Мать ребёнка: Чекалова Мелания Кириллова
Смерть
09.11.1879 ст.
Причина смерти: от ушиба лошадью
Похороны
11.11.1879 ст.