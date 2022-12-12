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Чекалов Константин Константинов

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

06.06.1857 ст.

Дата смерти

09.11.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1857 ст.

Отец: Чекалов Константин Евдокимов

Мать: Чекалова Татьяна Гаврилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
09.06.1857 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.11.1875 ст.

Жена: Чекалова Мелания Кириллова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.

Дочь: Чекалова Анисия Константиновна

Мать ребёнка: Чекалова Мелания Кириллова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
09.11.1879 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от ушиба лошадью
Похороны
11.11.1879 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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