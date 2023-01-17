Голубкова (Чекалова) Татьяна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Чекалова) Татьяна Евдокимова

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

03.01.1853 ст.

Дата смерти

14.08.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1853 ст.

Отец: Чекалов Евдоким Васильев

Мать: Чекалова Татьяна Павлова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
06.01.1853 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1870 ст.

Муж: Голубков Григорий Никифорович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1871 ст.

Дочь: Евдокимова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.

Дочь: Буреева Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1876 ст.

Сын: Голубков Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1879 ст.

Дочь: Голубкова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1882 ст.

Дочь: Голубкова Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1887 ст.

Дочь: Голубкова Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Дочь: Голубкова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.

Дочь: Голубкова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
14.08.1899 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
16.08.1899 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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