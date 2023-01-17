Голубкова (Чекалова) Татьяна Евдокимова
Место рождения
Дата рождения03.01.1853 ст.
Дата смерти14.08.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1853 ст.
Отец: Чекалов Евдоким Васильев
Мать: Чекалова Татьяна Павлова
Крещение
06.01.1853 ст.
Бракосочетание
09.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1871 ст.
Дочь: Евдокимова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.
Дочь: Буреева Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
22.07.1876 ст.
Сын: Голубков Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
14.01.1879 ст.
Дочь: Голубкова Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
07.06.1882 ст.
Дочь: Голубкова Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
24.06.1887 ст.
Дочь: Голубкова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.
Дочь: Голубкова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.
Дочь: Голубкова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Голубков Григорий Никифорович
Смерть
14.08.1899 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
16.08.1899 ст.