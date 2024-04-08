(Чекалова) Анастасия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: Чекалов Евдоким Васильев
Мать: Чекалова Татьяна Павлова
Восприемник
04.09.1868 ст.
Захарий Николаевич Чекалов
Бракосочетание
20.10.1868 ст.
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.10.1877 ст.
Дочь: Жорина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно