(Чекалова) Анастасия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чекалова) Анастасия Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Чекалов Евдоким Васильев

Мать: Чекалова Татьяна Павлова

Восприемник
04.09.1868 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Захарий Николаевич Чекалов
Бракосочетание
20.10.1868 ст.

Муж: Иван Григорьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1877 ст.

Дочь: Жорина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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