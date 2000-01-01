Кузнецов Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кузнецов Филипп
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кузнецов Пётр
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузнецов ?
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно