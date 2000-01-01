Кузнецов Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Фрол

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кузнецов Филипп

Мать: Кузнецова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кузнецов Пётр

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузнецов ?

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Матрёна Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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