Кузнецов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кузнецов Фрол

Мать: Кузнецова Матрёна Евсеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кузнецов ?

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: ?

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1893

Дочь: ?

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1897

Дочь: ?

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кузнецов ?

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова ?

Смерть
Неизвестно
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