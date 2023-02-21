Кузнецов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кузнецов Фрол
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кузнецов ?
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кузнецов ?
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова ?
Смерть
Неизвестно