Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кузнецов ?

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр

Рождение ребёнка
1890

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр

Рождение ребёнка
1893

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр

Рождение ребёнка
1897

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кузнецов ?

Отец ребёнка: Кузнецов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Пётр

Смерть
Неизвестно
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