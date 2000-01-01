Кузнецова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кузнецов ?
Отец ребёнка: Кузнецов Пётр
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кузнецов ?
Отец ребёнка: Кузнецов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Пётр
Смерть
Неизвестно