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(Кузнецова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кузнецов Пётр

Мать: Кузнецова ?

Смерть
Неизвестно
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