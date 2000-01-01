Кузнецова Матрёна Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Кузнецов Фрол
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Кузнецов Фрол
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кузнецов Пётр
Отец ребёнка: Кузнецов Фрол
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузнецов ?
Отец ребёнка: Кузнецов Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Фрол
Смерть
Неизвестно