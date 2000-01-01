Кузнецова Матрёна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Матрёна Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Кузнецов Фрол

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Кузнецов Фрол

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кузнецов Пётр

Отец ребёнка: Кузнецов Фрол

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузнецов ?

Отец ребёнка: Кузнецов Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Фрол

Смерть
Неизвестно
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